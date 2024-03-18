Умерла 77-летняя композитор Галина Гонтаренко

Стало известно о смерти 77-летней Галины Гонтаренко – композитора и автора романсов. Об этом сообщил ректорат Ростовской консерватории.

Уточняется, что Гонтаренко ушла из жизни 16 марта. Причины смерти не называются.

Ректорат выразил слова соболезнования не только родным и близким, но и коллегам, а также ученикам композитора. Тем более, что благодаря ей многие становились лауреатами международных конкурсов.

Гонтаренко была заслуженным деятелем искусств Северной Осетии-Алании, входила в Ростовскую организацию Союза композиторов России, работала на кафедре теории музыки и композиции, являлась профессором.

Она родилась в Ростове-на-Дону, местами ее работы были Шахтинское музыкальное училище, а позже - Ростовская консерватория.

15 марта не стало президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. 18 числа состоялись похороны народного артиста. Церемонию прощания посетили многие звезды, включая певца Филиппа Киркорова. Он признался, что узнал о болезни Ширвиндта от актера Александра Олешко. Однако исполнитель не успел позвонить и доехать – был слишком занят.

Певец Лев Лещенко, узнав о смерти Ширвиндта, говорил, что умер родной человек. С артистом они прошли одним маршрутом, часто пересекались в поездках. В память о нем у певца осталась книга с автографом - она хранится на столе у артиста.