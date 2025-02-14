В Северной Осетии похоронили артистку Датиеву, умершую прямо на сцене

Умершую прямо на сцене артистку Эльзу Датиеву похоронили в Северной Осетии. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, прощание с художественной руководительницей ансамбля «Алан» состоялось 13 февраля, на нем присутствовали ее близкие, коллеги и друзья. Датиеву похоронили на местном кладбище.

Напомним — артистке стало плохо в ходе одной из постановок, она упала без сознания на глазах у дочери, которая присутствовала в зале. Из-за этого спектакль остановили.

«Во время игры на гармошке, на концерте, ей стало плохо. Она потеряла сознание, ее вынесли в другую комнату, но она больше не пришла в себя. Скорая помощь приехала, пытались еще помочь, но констатировали смерть… очень похоже, что она была мгновенной и, как в таких случаях бывает, говорят, что это тромб», — приводит StarHit слова очевидцев.

Ранее мы писали о том, что южноафриканский рэпер Costa Titch умер на сцене от усталости в возрасте 27 лет.