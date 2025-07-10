В Саратове умер коллекционер и галерист Игорь Аскасев. Об этом сообщат Kp.ru.

В Саратове 9 июля проводили в последний путь Игоря Аскасева. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Умерший многое сделал для развития культуры региона. В собрание картин Игоря вошли работы саратовских мастеров, созданные в годы перестройки.

Умерший сотрудничал с Радищевским музеем, региональным отделением Союза художников России, областным Домом работников искусств, музеем Федина. Картины из его коллекции участвовали в общедоступных выставках.

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