В Саратове умер коллекционер и галерист Игорь Аскасев
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В Саратове умер коллекционер и галерист Игорь Аскасев. Об этом сообщат Kp.ru.
В Саратове 9 июля проводили в последний путь Игоря Аскасева. Что стало причиной смерти — не уточняется.
Умерший многое сделал для развития культуры региона. В собрание картин Игоря вошли работы саратовских мастеров, созданные в годы перестройки.
Умерший сотрудничал с Радищевским музеем, региональным отделением Союза художников России, областным Домом работников искусств, музеем Федина. Картины из его коллекции участвовали в общедоступных выставках.
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