В Тобольске умерла 28-летняя музыкант Анастасия Неустроева, боровшаяся с раком

В Тобольске умерла 28-летняя музыкант Анастасия Неустроева. Она около трех лет боролась с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на ее учителя и подругу Александру в соцсетях.

Девушка была воспитанницей кружка авторской песни в местном Центре молодежных инициатив и яркой творческой личностью. Наставница подтвердила информацию о смерти музыканта.

«Вчера вечером не стало моей любимой Насти. Друга, соратника, аккомпаниатора. <...> Когда Настя узнала о том, что больна, она сказала, что будет бороться, она не просто боролась, но и поддерживала всех, кто столкнулся с такой же бедой», – написала Александра.

Отмечается, что диагноз девушке поставили около трех лет назад. За год до страшной новости она вышла замуж.

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