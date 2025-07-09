В возрасте 94 лет умерла народная артистка России Галина Карелина

Умерла народная артистка России Галина Карелина. Ей было 94 года.

О смерти сообщил Александринский театр, в котором Карелина служила почти семь десятилетий творческой жизни.

Пресс-служба написала: «9 июля 2025 года на 95-ом году жизни скончалась народная артистка России Галина Тимофеевна Карелина».

Актрису приняли в труппу театра в 1956 году – по окончании Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского. Карелина работала на сцене с такими партнерами, как Бруно Фрейндлих, Николай Симонов, Николай Черкасов и другими.

За 69 лет работы в Александринском театре актриса сыграла более 60 ролей. Она удостоена государственных и профессиональных наград. Дата прощания с Карелиной на момент публикации неизвестна.

Ранее сообщалось о смерти заслуженной артистки Нины Корниловой. Дрессировщица слонов скончалась в возрасте 98 лет.