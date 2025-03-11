В Санкт-Петербурге женщина умерла после липосакции из-за тромбоэмболии. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительным данным, причиной смерти россиянки после пластической операции стала тромбоэмболия легочной артерии. 4 марта женщина перенесла липосакцию без осложнений, однако ночью медицинский персонал обнаружил ее в тяжелом состоянии. Ее пытались реанимировать, но, несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась.

Директор клиники утверждает, что операция прошла планово. После нее россиянка сама передвигалась, принимала пищу и осматривалась врачами. Также в учреждении отметили, что пациентка проходила все обследования, на основании которых получила допуск к операции.

«Является ли причиной смерти операция? Напрямую — нет, но как ответит организм на операцию точно спрогнозировать нельзя. Все делалось в соответствии с протоколами и до, и после», — сообщил собеседник 78.ru.

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