В Петербурге 90-летняя застрявшая в полотенцесушителе бабушка умерла от ожогов. Об этом сообщает НТВ.

По информации источника, 15 февраля пенсионерку обнаружил ее сын. Она находилась в ванной комнате и была почти без сознания. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами, полученными от полотенцесушителя.

У пациентки было поражение 5% поверхности тела. Несмотря на усилия врачей, 11 марта пенсионерка умерла от осложнений после ожогов.

Ранее в Краснодарском крае квартирант проломил голову 85-летней пенсионерке. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности читайте в этой новости.

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