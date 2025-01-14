Кожа покрылась сыпью: москвичка внезапно умерла в кресле косметолога

В Москве 40-летняя пациентка косметологической клиники внезапно скончалась во время омолаживающих процедур. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, трагедия произошла в одном из медучреждений в Басманном районе столицы.

После того, как косметолог ввела препарат, пациентка почувствовала себя плохо, а ее кожа моментально покрылась сыпью. После этого у женщины случился приступ эпилепсии. Спасти ее не удалось.

На месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить, какой препарат вызвал у погибшей аллергическую реакцию. Обстоятельства и точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Ранее жительница Дагестана умерла, когда ей делали липосакцию. У нее остались двое детей. По предварительным данным, причиной смерти пациентки стал ее жир — он попал в кровоток и заблокировал кровеносные сосуды, что привело к остановке легких.