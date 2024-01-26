В Санкт-Петербурге умерла 89-летняя журналистка Надежда Нешатаева. Об этом сообщает Вечерний Санкт-Петербург со ссылкой на пресс-службу союза художников.

21 января 2024 года умерла искусствовед и журналист Надежда Нешатаева. Она скончалась на 90-м году жизни. Что стало причиной ее смерти — пока не уточняется.

Известно, что прощание с искусствоведом состоится 26 января в 11:00 в церкви Елизаветинской больницы. Станция метро «Академическая».

Умершая запомнилась благодаря своей деятельности на ТВ и радио. Она является автором публикаций, посвященных работе ленинградских художников. Особое место в ее творчестве занимает двухтомный биографический справочник о художниках, являющимися ветеранами ВОВ.

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