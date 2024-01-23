На 69-м году жизни умерла народная артистка Хабаровского края Людмила Блок. Об этом сообщает Кp.ru со ссылкой на пресс-службу Хабаровского краевого академического музыкального театра, в котором Блок выступала.

68-летняя Людмила Блок умерла 22 января 2024 года. Отмечается, что артистка долгое время боролась с тяжелой болезнью. Однако точную причину смерти в театре не стали называть.

Артистка посвятила театру всю свою жизнь. Она играла разные роли: от комедийных до драматических. Также умершая была главой местного отделения Союза театральных деятелей и профсоюзной организации.

На данный момент нет информации о том, где пройдет церемония прощания с умершей.

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