Сын легендарного диктора Виктора Балашова погиб при пожаре в центре Москвы

В центре Москвы трагически погиб сын легендарного диктора Виктора Балашова, который 12 апреля 1961 года сообщил о полёте Юрия Гагарина в космос. В квартире 60-летнего Виктора Викторовича произошел пожар, он не смог вовремя покинуть охваченное огнем помещение и надышался угарным газом.

По данным ИА «Регнум», трагедия произошла 23 января, однако о смерти сына народного артиста стало известно только сейчас.

Уточняется, что спасатели потушили возгорание на площади 10 квадратных метров и обнаружили Виктора Викторовича в бессознательном состоянии. Мужчина скончался в карете скорой помощи от отравления продуктами горения.

Последние годы Балашов-младший вёл закрытый образ жизни. Его знаменитый отец ушёл из жизни в 2021 году. Мама погибшего — известная актриса Московского театра оперетты Нэлли Крылова скончалась в 1986 году.

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