В Санкт-Петербурге умер джазовый продюсер Алексей Кривский. О смерти Алексея сообщил лидер группы Billy’s Band Билли Новик в соцсети.

2 января ушел из жизни Алексей Кривский. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и времени церемонии прощания.

«Случилось ужасное. Ушел из жизни мой брат и друг Алексей Кривский. Наш веселый, добрый Леша. Талантливый продюсер и организатор фестивалей и концертов, музыкант и поэт. Не выдержало сердце», — сообщил музыкант.

Умерший был директором джазовых фестивалей. Он организовал более 160 концертов и двух десятков фестивалей.

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