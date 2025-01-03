Умерла победительница конкурсов красоты Мария Орлова после борьбы с раком. О смерти модели сообщил Алексей Алексеев в Telegram-канале.

1 января в Дзержинске ушла из жизни Мария Орлова. В прошлом году модель узнала, что больна раком. В личном блоге она вела «Короткие заметки о раке». Прощание с Марией состоится 3 января в Траурном доме Дзержинска.

Трагичную новость подтвердило руководство конкурса «Мисс Россия-Дзержинск».

«Наш город облетела горькая новость — после тяжелой болезни ушла из жизни Мария Орлова. Одна из победительниц нашего фестиваля — «Королева Благотворительности-2021». Очень яркая личность, с твердым стержнем и с огромной силой воли. Все были уверены в ее победе… У Марии осталось трое деток… Дай Бог близким пережить эту боль», — сообщила пресс-служба.

В январе 2024 года Орлова стала финалисткой всероссийского конкурса «Ты уникальная».

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