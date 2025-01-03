Опубликовано 03 января 2025, 12:471 мин.
Умер в 62 года фотограф Александр Цыганов, опубликовавший 125 тысяч снимков
В Ивановской области умер в возрасте 62 лет фотограф Александр Цыганов.
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В Ивановской области в канун Нового года умер известный в регионе фотограф Александр Цыганов. Ему было 62 года.
Причина смерти фотокорреспондента не раскрывается. Также нет информации о том, где он будет похоронен.
Как пишет портал IvanovoNEWS, Цыганов освещал все яркие региональные мероприятия, а также активно развивал свою страницу в социальных сетях, где у него было опубликовано 125 тысяч снимков.
Последняя публикация с фоторепортажем была сделана в сентябре 2024 года.
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