Умер в 62 года фотограф Александр Цыганов, опубликовавший 125 тысяч снимков

В Ивановской области в канун Нового года умер известный в регионе фотограф Александр Цыганов. Ему было 62 года.

Причина смерти фотокорреспондента не раскрывается. Также нет информации о том, где он будет похоронен.

Как пишет портал IvanovoNEWS, Цыганов освещал все яркие региональные мероприятия, а также активно развивал свою страницу в социальных сетях, где у него было опубликовано 125 тысяч снимков.

Последняя публикация с фоторепортажем была сделана в сентябре 2024 года.

Ранее умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса МХАТа им. Горького Генриэтта Ромодина. Ей было 93 года.

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