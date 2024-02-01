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Опубликовано 01 февраля 2024, 13:47
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В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с Виктором Новиковым

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с Виктором Новиковым

© freepik

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с Виктором Новиковым. Об этом сообщает портал 78.ru.

В январе 2024 года стало известно о том, что Виктор Новиков скончался на 81-м году жизни у себя дома. Несмотря на болезнь, он до последних дней ходил на работу в театр имени Комиссаржевской. В 1992 году Виктор был назначен художественным руководителем заведения. Именно в этом театре состоялась церемония прощания с деятелем культуры. Проводить его в последний путь пришли родственники и коллеги.

На сцене театра стоял не только гроб с умершим, но и большие венки.

Ранее сообщалось о том, что 82-летний актер Анатолий Дриженко скоропостижно скончался в Одессе. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что умерла 66-летняя заслуженная артистка РФ Фарида Муминова. Актриса боролась с тяжелой болезнью, однако недуг оказался сильнее.

Источник:78.ru
Автор:Лия Новостная
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