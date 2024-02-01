В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с Виктором Новиковым. Об этом сообщает портал 78.ru.

В январе 2024 года стало известно о том, что Виктор Новиков скончался на 81-м году жизни у себя дома. Несмотря на болезнь, он до последних дней ходил на работу в театр имени Комиссаржевской. В 1992 году Виктор был назначен художественным руководителем заведения. Именно в этом театре состоялась церемония прощания с деятелем культуры. Проводить его в последний путь пришли родственники и коллеги.

На сцене театра стоял не только гроб с умершим, но и большие венки.

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