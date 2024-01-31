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Опубликовано 31 января 2024, 20:07
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82-летний актер Анатолий Дриженко скоропостижно скончался в Одессе

Актер из «Золотого теленка» и «Ликвидации» Анатолий Дриженко умер в 82 года.
82-летний актер Анатолий Дриженко скоропостижно скончался в Одессе

© Freepik

Скончался актер Анатолий Дриженко, известный по фильмам «Ликвидация» и «Золотой теленок». Ему было 82 года.

Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на пресс-службу Одесского академического музыкально-драматического театра.

Актер умер скоропостижно 31 января, причина при этом не называется. Известно о дате прощания с ним: церемония запланирована на 2 февраля.

Дриженко родился в Черкасской области, сыграл более 100 ролей в театре. Зрителям он знаком по картинам «Пляж», «Ликвидация», «Посылка для Светланы».

Сниматься в кино начал с 1974 года, имел звания заслуженного артиста и народного артиста Украины.

Ранее в январе сообщалось о смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Саюталина. Ему было 60 лет. Помимо съемок в кино, он играл в театре. Артиста похоронили 25 января.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
внезапная смерть
актер