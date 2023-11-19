Ушла из жизни актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова

В возрасте 70 лет скончалась советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова. Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь.

Стрельцовой не стало 17 ноября. За свою карьеру она сыграла множество ролей, но особенно она запомнилась благодаря участию в постановках «А зори здесь тихие» (Галя Четвертак), «Неравный брак», «Горе от ума» (Лиза), «Дни Турбинных», «Пигмалион» (главная женская роль) и многих других, сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Причина недуга актрисы не уточняется.

Актриса родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР. В 1972 году окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. В 1983 году Татьяна Стрельцова была удостоена звания «Заслуженная артистка КССР». В 1996 году стала Народной артисткой Киргизии.

Ранее после тяжелой болезни умерла народная артистка России Любовь Шишханова. Ей было 76 лет. Более 50 лет актриса прослужила в филармонии и внесла огромный вклад в развитие культуры в Ярославской области. Она являлась лауреатом премии им. Л. В. Собинова.