В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умер писатель-фантаст Николай Романецкий. Об этом сообщает spbdnevnik.ru.

10 января 2024 года стало известно о смерти 70-летнего писателя и переводчика Николая Романецкого. Новость о его кончине подтвердили родственники и коллеги. Как выяснилось, в последние годы жизни Николай боролся с болезнью.

«После продолжительной болезни, не жалуясь, тихо, по-мужски ушел из жизни Николай Романецкий», — сообщила приятельница умершего.

Что стало причиной его смерти — пока не уточняется. Также нет данных о том, когда пройдет церемония прощания.

Помимо своего имени, Николай публиковался под псевдонимом Николай Романов. Он написал такие произведения, как «Искатели жребия», «Регент», «Убьем в себе Додолу».

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