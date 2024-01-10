«Пела она своеобразно»: умерла оперная певица Татьяна Милашкина

В возрасте 89 лет ушла из жизни народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина. О ее смерти сообщил музыкальный критик Сергей Буланов в своем Telegram-канале.

Критик отметил, что слушал Сцену письма Татьяны или Колыбельную Волховы именно в исполнении Тамары Милашкиной.

«Пела она своеобразно, особенно с позиции нашего современного представления о вокале, хотя Владимир Атлантов, ее супруг, когда-то сказал, что "след Тамары в истории оперы значительнее моего": наверное, это говорилось не без джентльменского жеста, но цель высказывания сейчас хочется поддержать и умножить», — написал журналист.

Он добавил, что голос артистки был наполнен искренностью и теплотой. Именно это цепляло людей до глубины души. Критик отмечает, что такими качествами обладают единицы певиц.

В последние 30 лет певица жила в Вене. За свою карьеру она получила много наград, в том числе Орден Ленина и Орден Трудового Красного Знамени.

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