«Пела она своеобразно»: умерла оперная певица Татьяна Милашкина
Оперная певица Татьяна Милашкина умерла на 90-м году жизни.
© Freepik
В возрасте 89 лет ушла из жизни народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина. О ее смерти сообщил музыкальный критик Сергей Буланов в своем Telegram-канале.
Критик отметил, что слушал Сцену письма Татьяны или Колыбельную Волховы именно в исполнении Тамары Милашкиной.
«Пела она своеобразно, особенно с позиции нашего современного представления о вокале, хотя Владимир Атлантов, ее супруг, когда-то сказал, что "след Тамары в истории оперы значительнее моего": наверное, это говорилось не без джентльменского жеста, но цель высказывания сейчас хочется поддержать и умножить», — написал журналист.
Он добавил, что голос артистки был наполнен искренностью и теплотой. Именно это цепляло людей до глубины души. Критик отмечает, что такими качествами обладают единицы певиц.
В последние 30 лет певица жила в Вене. За свою карьеру она получила много наград, в том числе Орден Ленина и Орден Трудового Красного Знамени.
Ранее умер страдавший алкоголизмом барабанщик Scorpions Джеймс Коттак. Подробности читайте в этой статье.