Самый сильный подросток России погиб в ДТП

В Башкирии погиб 16-летний чемпион Всероссийских пляжных игр в результате ДТП. Об этом сообщает издание ТАСС.

На 17-м году жизни погиб Сергей Батяев в результате ДТП. Спортсмен управлял машиной, появившейся у него за день до аварии. Юноша не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Также в авто находился его 14-летний приятель, который получил серьезные травмы.

Новость о смерти Сергея подтвердил его отец. Мужчина уточнил, что трагедия произошла в 80 км от города Октябрьский.

Напомним, что Сергей являлся абсолютным чемпионом Всероссийских пляжных игр по воркауту. Также в 11 лет он победил на соревнованиях по русскому силомеру.

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