В Сан-Франциско умер 73-летний индийский музыкант Закир Хусейн от болезни сердца

Умер 73-летний индийский музыкант Закир Хусейн от болезни сердца. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

По информации источника, артист ушел из жизни в больнице Сан-Франциско. Умерший долгое время страдал от проблем с сердцем.

За 60-летнюю карьеру Хусейн работал с известными международными и индийскими исполнителями. Также музыкант становился семь раз номинантом премии Grammy.

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