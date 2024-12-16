Опубликовано 16 декабря 2024, 10:161 мин.
В Сан-Франциско умер 73-летний индийский музыкант Закир Хусейн от болезни сердца
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Умер 73-летний индийский музыкант Закир Хусейн от болезни сердца. Об этом сообщает газета Hindustan Times.
По информации источника, артист ушел из жизни в больнице Сан-Франциско. Умерший долгое время страдал от проблем с сердцем.
За 60-летнюю карьеру Хусейн работал с известными международными и индийскими исполнителями. Также музыкант становился семь раз номинантом премии Grammy.
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