Умер звезда «Оно» и «Скорой помощи» Майкл Коул

Умер звезда сериалов «Скорая помощь» и «Оно» Майкл Коул. Актеру было 84 года. Об этом сообщает People со ссылкой на пресс-релиз представителя звезды.

По данным издания, мужчина скончался в окружении близких после «долгой и насыщенной жизни».

«Майкла Коула будут помнить за его теплый и щедрый характер. Он был известен среди друзей и семьи своим остроумием, обаянием и безграничным состраданием и приносил радость в каждую комнату, в которую входил», – говорится в сообщении.

Артист снимался в сериале «Отряд Стиляги» и сыграл множество других ролей. Среди его проектов: «Скорая помощь» (1994 – 2009), «Маленький бродяга» (1979 – 1985), «Остров фантазий» (1977 – 1984) и другие. Его также можно увидеть в фильме «Кто Вы, Мистер Брукс?» (2007) и в мини-сериале «Оно» (1990).

Отмечается, что у мужчины есть жена Шелли и дети. Его также будут помнить родственники, поклонники и друзья.

В СМИ также была информация о том, что мужчина был женат трижды и лечился от алкогольной зависимости.

Ранее мы писали о том, что на 105-м году жизни скончался актер из «Доктора Кто» Арнольд Ярроу.