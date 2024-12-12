Немецкая актриса Лилли Форгах умерла от инсульта за месяц до 59-летия

Немецкая актриса театра и кино Лилли Форгах умерла за месяц до своего дня рождения. Ей должно было исполниться 59 лет. Об этом сообщает IMDb.

Отмечается, что звезда криминальных сериалов перенесла инсульт, после которого так и не смогла восстановиться. Последние дни жизни она провела в Мюнхене.

Лилли Форгах всю свою жизнь посвятила киноиндустрии. После школы она получила актерское образование, а затем начала покорять сцены в Германии. В фильмографии звезды числятся более 80-ти различных проектов. Среди них «Место преступления», «Телефон полиции — 110», «Инспектор Кресс», «Криминальный кроссворд» и многие другие.

Ранее умер актер Майкл Коул. Ему было 84 года. Поклонникам он запомнился по многим проектам. Он играл в «Оно», «Скорой помощи», «Маленьком бродяге», «Острове фантазий».

Также недавно скончалась актриса Татьяна Ермолаева. Она стала известной после роли Австрийской в «Трех мушкетерах».