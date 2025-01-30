В Самаре после болезни умерла артистка театра оперы и балета Клара Шевцова. Об этом сообщает Telegram-канал Театр оперы и балета. Самара.

29 января после продолжительной болезни ушла из жизни Клара Шевцова. В театре не стали называть диагноз артистки. Вместо этого пресс-служба сообщила, что прощание с умершей состоится 1 февраля в 13:00 в бюро похоронных услуг, во втором зале. Шевцова обретет покой на Рубежном кладбище.

«Коллектив Самарского академического театра оперы и балета выражает глубокие соболезнования ее супругу Владимиру Ивановичу Шевцову, родным и близким. Вдохновенное искусство Клары Васильевны, блестящее мастерство и яркие образы, созданные на сцене, навсегда останутся в нашей благодарной памяти», — сказано в некрологе.

Артистка была приглашена в оперную труппу театра в 1974 году. Также она выступала за рубежом.

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