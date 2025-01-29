«Больно разбивать ваши сердца»: умер рок-музыкант Константин Кремлев

Умер композитор и исполнитель Константин Кремлев. Он был одним из первых кировских рок-музыкантов. Мужчина ушел из жизни в больнице от остановки сердца. Об этом сообщается на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина скончался во вторник, 28 января.

«Мне страшно больно разбивать ваши сердца, но 28.01 старого пирата с ибанезом наперевес не стало. <...> В больнице у Кости остановилось сердце, перезапуск невозможен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что похороны звезды состоятся 31 января на Макарьевском кладбище. Также объявлено о прощальном концерте, который пройдет в феврале.

Напомним, что Константин выступал в группах «ЧП» и Wine с 1980-х годов. В 1990-х годах он образовал свой коллектив «Хорошо». Кроме того, он был участником первого кировского рок-клуба.

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