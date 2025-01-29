Умер заслуженный артист РФ Борис Улитин

Умер артист и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин. Мужчине было 85 лет. Об этом сообщает Комитет по культуре Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Комитет по культуре выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича», – говорится в сообщении.

Улитин озвучил более сорока фильмов и мультфильмов. Среди них: «Звёздные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря» и многие другие.

Артист родился в творческой семье и провел юные годы за кулисами. Его отец был руководителем театра на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады он остался в осаждённом Ленинграде с тетей, а с матерью воссоединился только в 1943 году.

После окончания института Борис познакомился с Николаем Акимовым, который пригласил его в труппу театра Комедии. Там Улитин прослужил около 60 лет.

Информации о причине смерти и дате прощания с артистом пока нет. В театре Комедии им. Н.П. Акимова рассказали, что об этом станет известно позже.

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