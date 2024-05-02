В Рузе в пансионате умер 101-летний фронтовик Евгений Дурасов. Об этом сообщает mk.ru.

2 мая 2024 года стало известно о смерти фронтовика Евгения Дурасова. По информации источника, около 11:00 пенсионер внезапно потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали смерть. В последние годы фронтовик проживал в пансионате.

Дурасов пережил всех своих родственников благодаря отсутствию вредных привычек.

Умерший был пилотом разведывательной авиации Военно-воздушных сил СССР. Он награжден тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

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