Умер молодой марийский актер Данила Гребнев в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Колледже культуры и искусств имени И.С. Палантая в Йошкар-Оле, где когда-то учился артист.

Гребнев был выпускником образовательного учреждения в 2015 году. Он был в группе театрального отделения, а после окончания обучения отправился покорять сцену. На сайте колледжа сказано, что молодой человек был гордостью заведения, с ним всегда легко работалось. Он постоянно участвовал в мероприятиях и обладал тонким чувством юмора.

«Всегда уважительно относился к одногруппникам, сотрудникам и преподавателям», — говорится в группе учреждения «ВКонтакте».

После учебы Данила работал в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле, а после сменил его на детский театр «Фонарик», находящийся в культурном пространстве «Дача Шаляпина» в Санкт-Петербурге. Отмечается, что он участвовать в спектаклях «Наш весёлый огород», «Сказка про Эльфика, Звездочку и флейту».

Причина смерти актера неизвестна. Также не информации о дате и месте похорон.

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