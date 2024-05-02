После четырех инсультов умер актер из фильма «Зов предков» Машраб Кимсанов. Об этом сообщает портал NOVA24.uz.

На 69-м году жизни умер актер и режиссер Машраб Кимсанов. Заслуженный артист Узбекистана тяжело болел и был прикован к постели после четвертого инсульта. Источник не уточнил, где пройдет церемония прощания.

Кимсанов снимался в таких проектах, как «Невеста из долины», «Огненные пути», «Зов предков», «Жизнь мамонта», «Мечта моей мамы», «Волшебная шапочка».

Также он был режиссером-постановщиком фильма «Хайлендский жених».

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