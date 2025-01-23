В России поставят памятник Инне Чуриковой и Глебу Панфилову

Скульптор Айдан Салахова создаст памятник Инне Чуриковой и Глебу Панфилову. Об этом стало известно в эфире шоу «Малахов».

Алексей Клячин, представитель камнеобрабатывающего завода, заявил, что азербайджанская художница Айдан Салахова займется созданием памятника в честь Чуриковой и Панфилова. По словам Алексея, проект еще не получил окончательного утверждения. Детали монумента, место его установки остаются неизвестными.

Отметим, что сын артистов не комментировал новость о создании памятника.

Напомним, Чурикова и Панфилов были в браке с 1934 по 2023 год. В начале 2023 года ушла из жизни актриса, а в августе — ее супруг.

Ранее сообщалось, что могила актрисы Инны Чуриковой выглядит заброшенной спустя год после ее смерти. Подробности читайте в этой новости.

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