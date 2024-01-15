Запустевшая и заброшенная: как выглядит могила Инны Чуриковой спустя год после ее смерти
Могила актрисы Инны Чуриковой выглядит заброшенной спустя год после ее смерти.
© Lomohov Anatoly/East News
14 января 2023 года ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова. Могила кинозвезды спустя год после ее смерти выглядит неухоженной, пишет Пятый канал.
Журналисты выяснили, что участок выглядит запустевшим, и он покрыт снегом. Складывается впечатление, что кинозвезду никто не посещает. Кроме того, актрисе до сих пор не возвели памятник. Портрет на месте упокоения также усыпан белыми хлопьями.
Рядом с Чуриковой покоится ее муж, народный артист РСФСР Глеб Панфилов, который умер в августе 2023 года. На его могиле возложен один букет цветов, но она также покрыта снегом.
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