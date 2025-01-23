Озвучена настоящая причина смерти пресс-секретаря SHAMAN

Причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN стали проблемы с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне журналисты писали о завершении судебно-медицинской экспертизы по факту смерти пресс-секретаря SHAMAN Антона Коробкова-Землянского. СМИ сообщали, что в крови представителя артиста не нашли каких-либо запрещенных веществ.

Сегодня стало известно о причине смерти 40-летнего Коробкова-Землянского. По информации источника, пресс-секретарь умер из-за «проблем с сердцем на фоне приема медицинского препарата». Какое именно лекарство принимал мужчина, не уточняется.

Напомним, Антон Коробков-Землянский работал с Ярославом Дроновым с 2022 года, до этого он несколько лет проработал пресс-секретарем Филиппа Киркорова. Мужчина скончался 9 ноября 2024 года в своей квартире.

Ранее мы писали о том, что индийский актер Судип Пандей умер в 30 лет от сердечного приступа.