В результате несчастного случая умер автор сатирических шоу и комик Билл Даре. Об этом сообщает Sky News.

Писатель, комик и сценарист Билл Даре скончался в возрасте 64 лет. Причиной стал несчастный случай во время зарубежной поездки Даре, рассказал его представитель.

Даре работал над восемью сезонами популярного сатирического кукольного шоу Spitting Image, в котором высмеивали политиков и знаменитостей шоу-бизнеса. Он также продюсировал The Now Show — сатирическое новостное шоу, которое выходило с 1998 по 2024 год.

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