Ушла из жизни известная британская актриса Кэтрин Апанович

Ушла из жизни известная британская актриса, радио- и телеведущая Кэтрин Апанович. Об этом сообщает ITV.

Артистка скончалась на 65-м году жизни. Причиной смерти актрисы, которая отметилась участием в ряде значимых национальных «мыльных опер», называется продолжительная болезнь.

Кэтрин Апанович появилась на свет в 1960 году, у женщины - польские корни. Ее дебют на ТВ состоялся в одиннадцать лет.

В числе ее актерских работ – «Улица коронации», «Ферма Эммердейл», «Жители Ист-Энда», «Багси Мэлоун» Алана Паркера с Джоди Фостер и другие картины.

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