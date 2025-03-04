«Никто не ожидал»: названа причина смерти музыканта Александра Церпяты

Смерть российского музыканта Александра Церпяты, скончавшегося вечером 1 марта, наступила в результате остановки сердца. Об этом сообщила его дочь Анастасия.

«Скончался в Барнауле перед возвращением домой. Причина — остановка сердца», — цитирует ее «Российская газета».

По словам девушки, ее отец никогда не высказывал жалоб на здоровье — поэтому для всей семьи его уход стал шокирующим событием.

«Никто не ожидал, что это произойдет так рано», — поделилась она.

Напомним — Церпята умер буквально на ногах. Перед смертью он ездил в Барнаул на детский конкурс, где заседал в коллегии жюри. В здании городского автовокзала, когда музыкант собирался домой, ему стало плохо и он ушел из жизни на месте.