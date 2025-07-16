В реанимации от пневмонии умер болливудский актер Джирадж Кумар. О смерти сообщает портал IMDb.

15 июля в реанимации госпиталя в Мумбаи ушел из жизни индийский актер, режиссер и продюсер. Кумар боролся с пневмонией, но недуг оказался сильнее.

Умерший начал карьеру в кино в 1960-х, став одним из финалистов конкурса талантов, организованного журналом Filmfare. В его фильмографии более семидесяти проектов. Он снимался в «Розыске», «Достойно уйти», «Горячем сердце», «Хлебе насущном».

В 1986-м Кумар создал продюсерскую компанию Creative Eye Limited, занимавшуюся телесериалами.

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