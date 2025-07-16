«Мирно отошел во сне»: умер британский мультипликатор и автор заставок MTV Фил Мюллой

В Великобритании в возрасте 76 лет скончался известный мультипликатор, автор культовых анимационных фильмов Фил Мюллой. О его смерти сообщила супруга в своей соцсети.

Сообщается, что художник «мирно отошел во сне» в своем доме в Ливерпуле.

Мюллой известен как создатель мультфильмов с ярко выраженной минималистичностью и мрачной сатирой. За всю карьеру он снял более 30 картин, многие из которых объединены в тематические группы по жанрам. Кроме работы в анимации, артист также был автором некоторых заставок для MTV.

За свою работу Фил Мюллой получил множество наград, включая премию от Британского института кино за драматический фильм 1982 года «Марк Гертлер: фрагменты биографии».

Мультипликатор родился в 1948 году. В колледже он изучал живопись и кинорежиссеру. После окончания вуза стал работать режиссером игровых проектов, к некоторым из которых сам писал сценарии. В конце 1980-х Мюллой сосредоточился на анимации.

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