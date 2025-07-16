Остановилось сердце: актер и режиссер Рудольф ван ден Берг умер в 76 лет

Голландский артист, режиссер и сценарист Рудольф ван ден Берг ушел из жизни. О смерти деятеля культуры стало известно из некролога, опубликованного Upday.

Подробности случившегося в материале не приводятся. Известно лишь, что неоднократный номинант и лауреат ряда наград скончался от остановки сердца.

Ван ден Берг известен по многочисленным кинопроектам. Он снял «Знак», «Второй шанс», «Бастилию», «Вечера», «Холодный свет дня», «Зюскинд» и дюжину других фильмов. В мире кинематографа голландский режиссер прославился благодаря своими экранизациями литературных произведений.

Ранее сообщалось о смерти эстонского актера Йоргена Лиика. Он ушел из жизни в возрасте 35 лет. Лиик продолжал сниматься в кино вплоть до кончины. Последний проект с ним вышел на экраны в 2025 году.