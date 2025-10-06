Опубликовано 06 октября 2025, 10:171 мин.
В Праге умер 94-летний чехословацкий актер Иван Клима
© freepik
В Праге умер 94-летний чехословацкий актер Иван Клима. Об этом сообщает портал IMDb.
Меньше месяца назад Клима отметил 94-летие. Что стало причиной смерти — не уточняется.
Иван родился в 1931 году. Он был писателем, сценаристом, драматургом, актером и профессором Мичиганского университета. Также умерший занимался перевозкой запрещенных книг.
Клима стал лауреатом нескольких премий, в том числе и Премии Франца Кафки.
Актер начал сниматься с середины 60-х. В его фильмографии есть сериалы «Крот» и «Театральный роман».
