В Праге умер 94-летний чехословацкий актер Иван Клима. Об этом сообщает портал IMDb.

Меньше месяца назад Клима отметил 94-летие. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Иван родился в 1931 году. Он был писателем, сценаристом, драматургом, актером и профессором Мичиганского университета. Также умерший занимался перевозкой запрещенных книг.

Клима стал лауреатом нескольких премий, в том числе и Премии Франца Кафки.

Актер начал сниматься с середины 60-х. В его фильмографии есть сериалы «Крот» и «Театральный роман».

