Американский актер Джерри Леггио умер через неделю после 90-летнего юбилея

Скончался американский актер Джерри Леггио, снимавшийся в фильмах ужасов. 90-летний юбилей он отметил всего за неделю до смерти.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что актер ушел из жизни 1 октября в своем доме в Батон-Руж в штате Луизиана. Он продолжительное время страдал от тяжелой болезни и в июле был помещен в хоспис, сообщает портал IMDb.

Джерри Леггио известен по ролям в сериалах «Земля предков», «Миссисипи», «Луизиана» и других проектах.

Кроме того, он сыграл эпизодические роли в хоррор-сериале «Американская история ужасов».

Леггио также выходил на театральную сцену, среди спектаклей с его участием «Трамвай «Желание», «Несколько хороших парней», «Камелот», «Звуки музыки» и другие.

