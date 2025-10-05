Американский актер Джерри Леггио умер через неделю после 90-летнего юбилея
© Freepik
Скончался американский актер Джерри Леггио, снимавшийся в фильмах ужасов. 90-летний юбилей он отметил всего за неделю до смерти.
Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что актер ушел из жизни 1 октября в своем доме в Батон-Руж в штате Луизиана. Он продолжительное время страдал от тяжелой болезни и в июле был помещен в хоспис, сообщает портал IMDb.
Джерри Леггио известен по ролям в сериалах «Земля предков», «Миссисипи», «Луизиана» и других проектах.
Кроме того, он сыграл эпизодические роли в хоррор-сериале «Американская история ужасов».
Леггио также выходил на театральную сцену, среди спектаклей с его участием «Трамвай «Желание», «Несколько хороших парней», «Камелот», «Звуки музыки» и другие.
Ранее в Москве обнаружили мертвым 87-летнего экс-директора издательства «Правда» Вячеслава Леонтьева.