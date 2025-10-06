В больнице после инсульта умер 67-летний сын певицы Тины Тернер Айк

В больнице после инсульта умер 67-летний сын певицы Тины Тернер. Об этом сообщает Page Six.

4 октября в Лос-Анджелесе ушел из жизни Айк Тернер-младший. В начале сентября он перенес инсульт. Также врачи указали, что у сына певицы была почечная недостаточность.

«Он с ранних лет проявлял свои таланты: не было инструмента, на котором он не хотел бы играть. Поначалу он отдавал предпочтение барабанам, но моя тетя и его мать, Тина Тернер, настаивала на том, чтобы он разбирал свою ударную установку после каждой тренировки. Это привело к тому, что он стал отдавать предпочтение клавишам. В конце концов брат стал помогать управлять Bolic Sound Studios — студией звукозаписи, основанной его отцом Айком Тернером», — сказала родственница умершего.

Она поблагодарила всех за соболезнования и попросила не беспокоить семью в непростое время.

Напомним, Айк стал усыновленным ребенком Тины. Он построил карьеру в группе The Love Thang Band. В 2007 году он получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший традиционный блюзовый альбом» за альбом Risin With The Blues, который записал вместе с отцом.

Известно, что музыкант больше двух десятилетий не общался с приемной мамой.

