В Подмосковье в ДТП погиб заслуженный тренер по велоспорту Геннадий Горунов. Об этом сообщает издание mk.ru.

Заслуженный тренер СССР по велосипедному спорту погиб в ДТП 28 ноября 2023 года. Машина Горунова врезалась в «Газель». Авария произошла в Рузском городском округе. От полученных травм мужчина скончался на месте. Ему было 82 года.

Горунов являлся президентом Фонда ветеранов велосипедного спорта стран СНГ и Балтии.

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