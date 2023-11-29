Российский кинокритик Андрей Шемякин умер на 69-м году жизни

Российский кинокритик Андрей Шемякин скончался в возрасте 68-ми лет. Причина смерти режиссера документальных фильмов пока не раскрывается. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Широкую известность Шемякин получил как киновед. Он публиковался с 1978 года, и за всю жизнь отдал в печать более тысячи статей. Со второй половины 90-х годов он обратил внимание на телевидение, а позже стал сам выпускать и вести программу «Документальная камера» на канале «Культура».

Известно, что прощание с Андреем Шемякиным пройдет 1 декабря в Доме кино в 11 часов.

Ранее стало известно о смерти народной артистки Татарстана Наили Гараевой. Ее не стало в 83 года. Причиной кончины названа тяжелая и продолжительная болезнь.

Также недавно в Москве ушел из жизни известный художник Кирилл Андреев. Ему было 88 лет. Его тело нашли в столичной квартире.