Известный театральный художник Кирилл Андреев скончался на 89-м году жизни

Театральный художник Кирилл Андреев скончался в возрасте 88 лет. Он ушел из жизни в своей московской квартире. За годы творческой карьеры деятель оформил более 300 спектаклей в музыкальных и драматических театрах СССР, России и за рубежом, передает Regnum.

Художник, по данным источника, скончался еще 25 ноября. В момент смерти он находился в своей столичной квартире на Большой Никитской улице. Известно, что Андреев страдал от острой сердечной недостаточности, которая, как утверждают, и стала причиной его ухода из жизни.

Перед тем как стать известным художником, Андреев сам учился у именитого деятеля — Вадима Рындина, живописца и Народного художника СССР, который работал в Театре имени Е. Б. Вахтангова, Московском академическом театре имени Владимира Маяковского и Большом театре. Ученик пошел по стопам наставника и в итоге сам стал оформлять постановки в культурных учреждениях.

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