В Подмосковье умерла 105-летняя медсестра Вера Книр, лечившая Михаила Горбачева

В Подмосковье умерла 105-летняя медсестра, лечившая Михаила Горбачева. Об этом сообщает mk.ru.

20 августа на 106-м году жизни умерла Вера Книр. Как сообщает источник, пенсионерка скончалась естественной смертью в окружении родных. Семья умершей отметила, что она вела правильный образ жизни и не имела вредных привычек.

«На улицу в последнее время выходить не любила, но по квартире, держась за стеночку, нахаживала много шагов. В жизни не курила, не пила. Одну бутылку вина вместе с мужем могла пить 3-4 месяца», — сообщил сын умершей.

Также мужчина отметил, что у 105-летней пенсионерки почти не было слуха и зрения. В последнее время она не могла даже встать с постели.

Умершая работала медсестрой и лечила многих известных людей, среди них был Михаил Горбачев.

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