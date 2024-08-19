Скончался академик РАН, научный руководитель ФМБА Валерий Сергиенко

Ушел из жизни академик Российский академии наук (РАН), заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина Валерий Сергиенко. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ФМБА РФ.

Академик скончался на 76-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти неизвестны.

Глава ФМБА Вероника Скворцова и коллектив агентства выразили глубокие соболезнования в связи с утратой ученого. Сергиенко был лауреатом Государственной премии РСФСР, а также обладателем нескольких премий правительства РФ в области науки и техники.

Сергиенко считают одним из основоположников нового направления в медицине — биомедицинской электрохимии. Академик подготовил множество высококвалифицированных специалистов для отечественного здравоохранения. Он является автором более чем 60 изобретений, а под его руководством защищено 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций, а также опубликовано свыше 350 научных работ.

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