Ушла из жизни старейший человек на Земле

В Испании кончалась признанная старейшим в мире человеком Мария Браньяс Морера. Соответствующая информация появилась на странице ее семьи в соцсети X (бывший Twitter).

Уточняется, что 117-летняя испанка умерла во сне.

Известно, что последние 23 года жизни женщина провела в доме престарелых. Несмотря на внушительный возраст, пенсионерка до последнего чувствовала себя хорошо и не страдала какими-то особенно серьезными заболеваниями.

Марию Браньяс Мореру признали старейшим живущим человеком в 2022 году, ее возраст подтверждала американская Группа геронтологических исследований и организацией LongeviQuest.

Ранее мы писали, что Актер сериала «Невский» Евгений Шишов погиб на 43-м году жизни в Курской области. Информация о дате прощания и месте похорон артиста пока отсутствует.

Также сообщалось, что в возрасте 75 лет умер академик РАН Валерий Сергиенко.