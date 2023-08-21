В подъезде была драка: известны новые подробности гибели звезды «Пацанок» Юлии Михайловой

Участницы проекта «Пацанки» рассказали подробности последнего дня коллеги Юлии Михайловой перед тем, как ее нашли мертвой. Девушки отмечают, что погибшая была в подъезде не одна, а в этот же день там была драка.

Поклонники и родные пребывают в шоке после смерти Юлии. Напомним, что ее бездыханное тело нашли под окнами дома. Участницы популярного проекта проводят свое расследование и делятся подробностями в соцсетях. Они собирают информацию и передают ее правоохранителям.

«Мы выяснили, что уже была драка в этот вечер за несколько часов до ее смерти. Есть фото, видео с камер. Есть информация, что она в подъезде была не одна. Сейчас это все проверяется», – поделилась Захарова.

Многих также удивило, что девушка жила с возлюбленным, но в последние дни он куда-то пропал. Не исключено, что у девушки был сложный период в жизни. На это натолкнуло сообщение, которое она написала подруге незадолго до смерти. Они пообщались за несколько часов до гибели Юлии. Что в нем содержится, мы сообщали ранее.

СМИ пишут, что прощание со звездой «Пацанок» пройдет 22 августа в Рязани. На церемонии будут присутствовать ее коллеги по съемкам, продюсеры и редакторы проекта.

Также мы писали о том, что погибшая Михайлова очень любила высоту и экстрим. Например, пару раз она падала с высоты со специальным тросом. Фотографии, сделанные перед прыжками, она выкладывала в интернете. Кроме того, у девушки много изображений, на которых она, демонстрируя любовь к высоте, лежит и сидит на перилах лоджий в опасных позах.