Очень любила высоту: найденная мертвой под окнами дома звезда «Пацанок» увлекалась экстримом

Стали известны подробности жизни звезды шоу «Пацанки» Юлии Михайловой, которая накануне, 19 августа, погибла в Рязани. По предварительным данным, девушка упала с высоты и разбилась. Из увлечений она предпочитала экстрим, передает StarHit.

Жильцы дома, рядом с которым нашли труп Михайловой, рассказали о трагическом случае. По их словам, вечером за окном раздался странный хлопок. У одной из припаркованных машин сработала сигнализация. Когда люди выглянули на улицу, то увидели лежащее во дворе бездыханное тело. Как позже выяснилось, погибшая — звезда седьмого сезона шоу «Пацанки». Прибывшие по вызову медики не смогли помочь 25-летней девушке, она скончалась на месте. Предполагается, что участница телепроекта погибла в результате падения с высоты.

При изучении соцсетей Михайловой выяснилось, что та крайне любила экстрим. Например, пару раз она падала с высоты со специальным тросом. Фотографии, сделанные перед прыжками, она выкладывала в интернете. Кроме того, у девушки много изображений, на которых она, демонстрируя любовь к высоте, лежит и сидит на перилах лоджий в опасных позах.

В жизни Михайловой происходили перемены к лучшему. Благодаря проекту она возобновила отношения с отцом, а также перебралась из Малоярославца в город-полумиллионник.

Ранее в Санкт-Петербурге после падения с высоты скончалась восьмилетняя девочка. Обстоятельства смерти школьницы выясняют правоохранители.