Звезда «Пацанок» Юлия Михайлова написала сообщение подруге за час до смерти. Об этом информирует StarHit со ссылкой на портал YA62.ru

По информации источника, близкие Юлии до сих пор не могут смириться с ее кончиной. Вот почему они пытаются разобраться, что именно произошло с участницей известного шоу в роковой день.

Одна из подруг Юлии призналась: незадолго до смерти Михайловой она получила от нее странное сообщение. «Я устала», — такой была последняя фраза Юлии.

Также девушка добавила: она общалась со звездой «Пацанок» на днях. Приятельница не верит в то, что жизнь Михайловой могла так трагично закончиться.

Напомним, умершая прославилась благодаря участию в шоу «Пацанки». Тогда Юлия придумала историю для того, чтобы привлечь зрителей и внимание членов жюри. Девушка уверяла, что пострадала от агрессии родителей и стала жертвой домогательств. Однако во время съемок выяснилось, что слова Михайловой оказались ложью.

Ранее мы писали о том, что погибшая Юлия Михайлова увлекалась экстримом. Подробности смотрите в этой статье.